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27 января, 2023
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Microsoft опубликовал отчет за второй квартал 2023 фискального года

Microsoft

Компания Microsoft отчиталась о результатах за первый квартал 2023 фискального года, закончившегося у нее 31 декабря.

Выручка за отчетный период составила $52,7 млрд, рост на 2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Чистая прибыль компании снизилась на 12% до 16,4 млрд. долларов.

Мировое снижение спроса на ПК сказалось на показателях Microsoft. Продажи компании в данном сегменте, включая операционные системы, устройства и поиск, упали на 19% до $14,2 млрд. Выручка с OEM-лицензий Windows снизилась на 39%.

Доходы от облачных сервисов позволили частично компенсировать снижение выручки сегмента бизнеса, связанного с ПК. Доход в сфере интеллектуальных облачных решений составил $21,5 млрд (рост на 18%). Выручка от облачных продуктов Azure выросла на 31%.

Как известно, Microsoft инвестировал в компанию OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT на основе алгоритмов ИИ, значительные средства и намерен потратить еще больше в ближайшие годы. Также предусмотрено сотрудничество OpenAI с облачными сервисами Azure. В будущем компания рассчитывает на доходность этого сегмента.

После публикации финансовых результатов акции Microsoft выросли в цене примерно на 4%, до $239,58.

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