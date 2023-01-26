IBM собирается сократить около 3900 сотрудников

Компания IBM намерена сократить штат своих сотрудников примерно на 1,5%, что составляет около 3900 человек, сообщает агентство Bloomberg. Сокращение такого числа сотрудников обойдется технологическому гиганту в $300 млн.

Увольнения в основном затронут тех, кто работал в подразделениях Kyndryl и Watson Health, но после их отделения и преобразования в отдельные компании остался работать в IBM.

Финансовый директор Джеймс Кавано сообщил, что компания по-прежнему «привержена найму сотрудников для проведения исследований и разработок, ориентированных на клиентов».

После новости о сокращении рабочих мест акции IBM упали на 2%. Кроме того, аналитики считают, что причиной падения также стало отсутствие свободного денежного потока.

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