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27 января, 2023
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Shutterstock выпустил ИИ-инструмент для генерации изображений на основе текстовых подсказок

Shutterstock

Американская компания, предоставляющая стоковые фотографии, Shutterstock и Open AI в прошлом году объявили о партнерстве. В рамках сотрудничества Open AI планировала интегрировать в фотосервис свою ИИ-модель DALL-E 2 для генерации изображений на основе текстовых подсказок.

Теперь стало известно, что пользователи онлайн-платформы для дизайнеров Creative Flow от Shutterstock смогут генерировать изображения по текстовому описанию, используя для этого инструмент на основе DALL-E 2.

Ключевая особенность нового инструмента заключается в том, что сгенерированные ИИ изображения можно будет лицензировать. Это важно, так как один из крупных конкурентов Shutterstock в лице платформы Getty Images в настоящее время ведет судебное разбирательство по поводу изображений, созданных с помощью генеративного алгоритма Stable Diffusion от компании Stability AI. Поводом для иска стало использование разработчиками для обучения своего алгоритма изображений, размещенных на платформе Getty Images.

Помимо партнерства с Open AI, Shutterstock также недавно объявил о сотрудничестве с Meta Platforms, владельцем Facebook, Instagram и WhatsApp. В рамках этого сотрудничества Meta будет использовать фото- и другие медиатеки Shutterstock для создания наборов данных для обучения собственных ИИ-алгоритмов. В результате можно ожидать появления новых инструментов на основе генеративных нейросетей.

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