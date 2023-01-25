ИИ-инструмент GitHub Copilot от OpenAI стремительно набирает популярность

Компания Microsoft выступила с заявлением, призванным убедить инвесторов в том, что ее крупная ставка на искусственный интеллект (ИИ) окупается, даже несмотря на то, что экономическая нестабильность заставляет клиентов тщательно изучать целесообразность расходов на облачные технологии.

Глава компании Сатья Наделла (Satya Nadella) заявил о значительном росте числа пользователей ПО GitHub Copilot, помогающего программистам ускорить написание кода. Copilot стал доступен широкому кругу программистов еще в июне прошлого года и в течение месяца число его пользователей достигло 400 тыс. человек. На сегодняшний день аудитория нового ПО выросла уже до 1 млн. человек.

Рост использования Copilot свидетельствует, что люди готовы платить за использование генеративного ИИ — технологии, способной создавать оригинальную и осмысленную прозу, изображения или даже компьютерный код после изучения больших массивов данных в той или иной сфере. Согласно прошлогодним данным GitHub, технология позволяет создать в автоматизированном режиме до 35‒40% кода файла. Индивидуальным подписчикам она обойдется в $100 ежегодно, также инструментом можно пользоваться, имея доступ к корпоративному аккаунту.

На этой неделе Microsoft сообщил, что намерен делать многомиллиардные инвестиции в разработку суперкомпьютеров и облачную поддержку стартапа OpenAI, на основе которого создан Copilot, а также набравший вирусную популярность чат-бот ChatGPT. Microsoft заявил, что ChatGPT будет доступен в облачных сервисах компании.

Наделла также заявил, что облачный сервис Azure OpenAI, который обеспечит доступ к технологиям компании в облаке Microsoft, уже привлек 200 клиентов, включая известную аудиторскую компанию KPMG и информационное агентство Al Jazeera.

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