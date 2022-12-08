iQOO Neo 7 SE: экран 120 Hz, Dimensity 8200 и 64 Мп камера с OIS за 300 долларов

Кроме флагманской серии смартфонов iQOO 11, сегодня был представлена недорогая модель iQOO Neo 7 SE. Это первый в мире смартфон на базе новейшей 4-нанометровой мобильной платформы MediaTek Dimensity 8200.

По своей производительности iQOO Neo 7 SE почти не уступает флагманам, но в то же время стоит примерно в три раза меньше. Кроме того, смартфон получил камеру с оптической стабилизацией и поддержку скоростной зарядки.

Аппарат оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и максимальной яркостью 1300 нит. Смартфон получил систему охлаждения с испарительной камерой площадью 2396 мм2. Используется память стандартов LPDDR5 и UFS 3.1. Модель набирает в AnTuTu набирает 901010 баллов.

Основная камера тройная: 64 Мп (Samsung S5KGW3, f/1.79, OIS), 8 Мп (широкоугольная, f/2.4) и 2 Мп (макро, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт и возможность восстановить 60% энергии всего за 10 мин. В оснащение также входят поддержка 5G, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C (USB 2.0), ИК-излучатель и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 164,81 76,9 х 8,58 мм, вес – 193 гр. Используется операционная система Android 13 с фирменной оболочкой OriginOS 3.0.

Цены на iQOO Neo 7 SE: 8/128 Gb – 300 долларов, 8/256 Gb – 330 долларов, 12/256 Gb – 359 долларов, 16/256 Gb – 400 долларов, 12/512 Gb – 415 долларов. В продажу в Китае смартфон поступит уже сегодня.

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