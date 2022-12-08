Представлены флагманские смартфоны iQOO 11 и 11 Pro

Китайская компания iQOO сегодня представила флагманскую серию смартфонов iQOO 11, включающую базовую модель и Pro-версию. Обе модели построены на новейшей платформе Snapdragon 8 Gen 2, работающий в паре с оперативной памятью нового поколения LPDDR5X и самым быстрым накопителем стандарта UFS 4.0. Используется продвинутая система охлаждения с испарительной камерой. Применяется графический движок собственной разработки Falcon. Кроме того, iQOO в сотрудничестве с Netease реализовали поддержку технологии трассировки лучей. Отмечается, что в Call of Duty Mobile с настройкой на 144 fps игра в течение часа показывает в среднем 143,1 кадра в секунду.

Обе новинки оснащены адаптерами Wi-Fi 6E (2,4/5,1/5,8 GHz) и Bluetooth 5.3, GPS, NFC, двойными вибромоторами, стереодинамиками и ИК-излучателями для управления бытовой техникой. Используется операционная система Android 13 с фирменной оболочкой OriginOS 3.0. Смартфоны предлагаются в трех расцветках: черной из стекла, а также зеленой и белой из эко-кожи, стойкой к износу, выцветанию и загрязнениям.

iQOO 11

Базовая модель получила плоский 6,78-дюймовый экран с новейшей матрицей Samsung AMOLED E6, которая производится по технологии LTPO 4.0. Разрешения дисплея составляет 3200 х 1440 пикселей, частота обновления — 144 Hz, частота сенсорного слоя – 300 Hz, а частота ШИМ-затемнения — 1440 Hz. Значение яркости достигает 1800 нит. Заявлена функция 3D Touch, позволяющая экрану распознавать силу нажатия. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране.

Основная камера тройная, в нее вошли датчики на 50 Мп (Samsung S5KGN5, f/1.88, OIS), 8 Мп (ультраширокоугольная, OmniVision OV08D, f/2.2) и 13 Мп (телефото, ISOCELL 3L6, f/2.46, оптический зум x2, гибридный зум 30x). Фронтальная камера разрешением 16 Мп, ISOCELL 3P9, f/2.45). Обработка снимков возложена на выделенный чип Vivo V2. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 120 Вт. Габариты и вес: 164,86 × 77,07 × 8,4 мм, 208 гр (стекло), 164,86 × 77,07 × 8,72 мм, 205 гр (кожа).

Цены на iQOO 11: 8/128 Gb – 545 долларов, 8/256 Gb – 589 долларов, 12/256 Gb – 630 долларов, 16/256 Gb – 675 долларов, 16/512 Gb – 717 долларов. В продажу смартфон поступит 12 декабря.

iQOO 11 Pro

Модель получила изогнутый по бокам экран, характеристики которого совпадают с базовой версией. Используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Различия с младшей моделью состоят в основной камере и подсистеме питания. В основную камеру входят следующие датчики: 50 Мп (Sony IMX866, f/1.75, OIS), 50 Мп (ультраширокоугольная, Samsung JN1, f/2.27, угол захвата 150 градусов) и 13 Мп (портретная, f/2.46, оптический зум x2, гибридный зум 30x). Установлен аккумулятор емкостью 4700 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 200 Вт. Габариты и вес: 164,76 × 75,3 × 8,89 мм, 213 гр (стекло), 164,86 × 77,07 × 9,1 мм, 210,5 гр (кожа).

Цены на iQOO 11 Pro: 8/256 Gb – 717 долларов, 12/256 Gb – 789 долларов, 16/512 Gb – 860 долларов. В продаже с 29 декабря.

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