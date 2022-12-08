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9 декабря, 2022
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Представлена мобильная платформа MediaTek Dimensity 8200 для субфлагманских устройств

MediaTek Dimensity 8200

Компания MediaTek сегодня представила мобильную однокристальную платформу Dimensity 8200. Она произведена по 4-нм техпроцессу и предназначена для производительных смартфонов среднего класса. Согласно официальным данным, ее производительность в AnTuTu составляет около 900 тыс. баллов.

Архитектура чипа включает восемь ядер CPU, разделенных на три кластера, но типов ядер два: одно Cortex-A78, разогнанное до 3,1 GHz, три аналогичных с частотой 3,0 GHz и четыре энергоэффективных Cortex-A55 с частотой 2,0 GHz. В качестве GPU используется Arm Mali-G610.

Новинка получила поддержку технологий HyperEngine 6.0, отвечающей за плавность игрового процесса и Intelligent Display Sync 2.0 (регулирует частоту обновления дисплея в играх). В составе платформы также предусмотрены выделенный ИИ-чип APU 580 и процессор обработки изображений Imagiq 785 с поддержкой 14-битного представления цвета и HDR, датчиков камер разрешением до 320 Мп и записи видео 4К со скоростью потока 60 к/с.

MediaTek Dimensity 8200 поддерживает экраны с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 180 Hz, а также дисплеи WQHD с кадровой частотой до 120 Hz. В составе платформы есть модем 5G, адаптеры Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.3. Заявлена поддержка памяти LPDDR5 и флеш-накопителей UFS 3.1.

Первые готовые устройства на базе MediaTek Dimensity 8200 появятся на рынке уже в текущем месяце.

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