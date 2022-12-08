Состоялась официальная презентация проекта «Женская горячая линия», регулируемого при поддержке Azercell

Подведены предварительные итоги деятельности «Женской горячей линии», созданной при совместной деятельности Государственного Комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей, ООО «Azercell Telekom» и Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək»

8 декабря в связи с кампанией активизма по борьбе с гендерным насилием в отношении женщин и девочек состоялась встреча с участием председателя Государственного Комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой, официальных представителей ООО «Azercell Telekom» и Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək». В ходе беседы была отмечена значимость предпринимаемых мер и важность усиления информационно-разъяснительной деятельности в этом направлении.

Также на встрече были проанализированы предварительные результаты работы «Женской горячей линии», созданной по инициативе Azercell, при поддержке Государственного Комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей и Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» с целью предотвращения гендерного насилия. Выяснилось, что значительное число женщин, обратившихся в службу, либо подверглись психологическому и физическому насилию, либо столкнулись с проблемами в семье и разводом. Всего на линию поддержки поступило около двух тысяч обращений от девушек и женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

Следует отметить, что консультанты «Женской горячей линии» — это опытные психологи, социальные работники и юристы, готовые предоставить помощь девушкам и женщинам в тяжелых жизненных ситуациях круглосуточно. Женщинам, обращающимся на горячую линию, оказывают первую помощь и, при необходимости, перенаправляют в юридические клиники по месту жительства, реабилитационные центры, приюты и НПО, предоставляющие юридические консультации.

Напомним, что Azercell совместно с Общественным Объединением Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» с 2010 года поддерживает деятельность «Детской горячей линии» с целью защиты прав детей. Обратиться в службы «Детская горячая линия Азербайджана» и «Женская горячая линия» можно в режиме 24/7 по короткому номеру 116111, по мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, по электронной почте: [email protected], через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или чат на сайте горячей линии, а также посредством мобильного приложения «uşaqqaynarxetti».