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9 декабря, 2022
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Состоялась официальная презентация проекта «Женская горячая линия», регулируемого при поддержке Azercell

Azercell

Подведены предварительные итоги деятельности «Женской горячей линии», созданной при совместной деятельности Государственного Комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей, ООО «Azercell Telekom» и Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək»

8 декабря в связи с кампанией активизма по борьбе с гендерным насилием в отношении женщин и девочек состоялась встреча с участием председателя Государственного Комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой, официальных представителей ООО «Azercell Telekom» и Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək». В ходе беседы была отмечена значимость предпринимаемых мер и важность усиления информационно-разъяснительной деятельности в этом направлении.

Также на встрече были проанализированы предварительные результаты работы «Женской горячей линии», созданной по инициативе Azercell, при поддержке Государственного Комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей и Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək»  с целью предотвращения гендерного насилия. Выяснилось, что значительное число женщин, обратившихся в службу, либо подверглись психологическому и физическому насилию, либо столкнулись с проблемами в семье и разводом. Всего на линию поддержки поступило около двух тысяч обращений от девушек и женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

Следует отметить, что консультанты «Женской горячей линии» — это опытные психологи, социальные работники и юристы, готовые предоставить помощь девушкам и женщинам в тяжелых жизненных ситуациях круглосуточно. Женщинам, обращающимся на горячую линию, оказывают первую помощь и, при необходимости, перенаправляют в юридические клиники по месту жительства, реабилитационные центры, приюты и НПО, предоставляющие юридические консультации.

Напомним, что Azercell совместно с Общественным Объединением Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» с 2010 года поддерживает деятельность «Детской горячей линии» с целью защиты прав детей. Обратиться в службы «Детская горячая линия Азербайджана» и «Женская горячая линия» можно в режиме 24/7 по короткому номеру 116111, по мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, по электронной почте: [email protected], через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или чат на сайте горячей линии, а также посредством мобильного приложения «uşaqqaynarxetti».

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