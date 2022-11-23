Vivo TWS 3: новейшие процессоры Qualcomm, Bluetooth 5.3, поддержка aptX и ANC

Кроме серии смартфонов X90 компания Vivo представила флагманские полностью беспроводные наушники TWS 3. Они предлагаются в двух версиях (обычная и Pro). Гарнитура предлагает Hi-Fi звучание и поддерживает последние технологии беспроводной связи.

В Vivo TWS 3 используется представленный недавно процессор Qualcomm S3, а Pro-версии — Qualcomm S5. Обе модели поддерживают подключение по Bluetooth 5.3 и стандарт LE Audio Bluetooth (LC3). За декодирование аудио отвечает кодек aptX Lossless с пропускной способностью до 1,2 Мбит/c.

Наушники оснащены 12,2-мм динамическими драйверами с трехслойной диафрагмой. По словам производителя, это позволяет сделать басы более глубокими, а средние и высокие частоты — четкими и чистыми. Частотный диапазон составляет от 5 Hz до 40 kHz. Есть поддержка пространственного 360-градусного звучания.

Гарнитура обеспечивает передачу звука с минимальной задержкой всего 55 мс. Заявлено наличие функции активного шумоподавления (ANC): для TWS 3 — до 48 дБ, для Pro-версии — до 49 дБ. Наушники оснащены интеллектуальной функцией вычислительной акустики, что позволяет им в режиме реального времени подстраивать громкость звука в соответствии с условиями ношения и анатомией уха пользователя. Время автономной работы TWS 3 достигает 10 часов (до 40 часов с подзарядкой от кейса) с выключенным ANC, TWS 3 Pro — до 6,8 часа (до 30 часов).

Цена базовой версии составляет 70 долларов, Pro-версии – 140 долларов.

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