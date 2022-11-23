Qualcomm представил процессор Snapdragon 782G для смартфонов среднего уровня

Компания Qualcomm представила новый мобильный процессор Snapdragon 782G для смартфонов среднего класса. Судя по кодовому обозначению (SM7325-AF) и параметрам, чип является разогнанной версией Snapdragon 778G+ (SM7325-AE). Основные параметры и конфигурация Snapdragon 782G не отличаются от Snapdragon 778G+.

Новый Snapdragon 782G производится с использованием 6-нм техпроцесса, имеет восемь ядер Kryo 670 и GPU Adreno 642L. В составе присутствуют одно ядро Kryo 670 Prime (ARM Cortex-A78), работающее на частоте 2,7 GHz (на 200 MHz выше, чем у Snapdragon 778G+), три ядра Kryo 670 Gold (Cortex-A78) с частотой до 2,2 GHz, а также четыре ядра Kryo 670 Silver (Cortex-A55) с частотой до 1,9 GHz. Благодаря увеличенной частоте самого мощного ядра производительность Snapdragon 782G примерно на 5% выше, чем у предшественника. Графическая производительность при этом увеличена на 10%.

Все остальное без изменений: технология Quick Charge 4+ с возможностью быстрой зарядки до 50% за 15 мин, ISP Spectra 570L с поддержкой 200 Мп сенсоров, ИИ-модуль Hexagon 770 и так далее. Модем в составе нового чипа тоже остался прежним: это Snapdragon X53 с поддержкой диапазонов Sub-6GHz и mmWave. Присутствует и модуль FastConnect 6700 с поддержкой Wi-Fi 6 со скоростью до 2,9 Гбит/с и Bluetooth 5.2.

Ожидается, что первым смартфоном с Snapdragon 782G станет Honor 80, анонс которого состоится сегодня.

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