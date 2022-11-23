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23 ноября, 2022
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Кампании Azercell завоевали 9 наград «Felis Azerbaijan»!

Felis

Три маркетинговые кампании, проведенные Azercell, были отмечены наградами в разных номинациях.

Лидирующий оператор мобильной связи страны «Azercell Telecom» получил высокую оценку премии «Felis Azerbaijan» за эффективную и творческую работу в сфере рекламы и маркетинга. Азербайджан впервые принимал участие в этом конкурсе, проходящем в Стамбуле. Компания Azercell, представлявшая Азербайджан, была удостоена 9 наград за три крупные кампании, проведенные за последнее время:

  • кампания тарифного пакета «İsteSen»: две золотых и две серебряных награды;
  • кампания «Azercell 25 лет»: три серебряных награды;
  • кампания «Год Низами Гянджеви»: две бронзовые награды.

Следует отметить, что премия «Felis» уже 17 лет оценивает проекты, отличающиеся инновационным подходом и креативностью в сфере рекламы и маркетинга в Турции. В 2022 году участие в конкурсе впервые приняли и азербайджанские компании. Креативные компании, работающие в нашей стране и представляющие индустрию рекламы и маркетинга, участвовали в конкурсе в 7 категориях и 43 номинациях. Отрадно, что премия «Felis» отметила и работы компании «Azercell Telecom», которая отличается своим уникальным подходом в области маркетинга и неоднократно возвращалась с наградами с международных конкурсов.

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