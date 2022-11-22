Представлена серия смартфонов Vivo X90

Компания Vivo представила в Китае серию смартфонов X90. В линейку вошли три модели — X90, X90 Pro и X90 Pro+.

Vivo X90

Базовая модель серии — первый в мире смартфон на новом 4-нм процессоре MediaTek Dimensity 9200. Используется качественная система охлаждения с испарительной камерой площадью 4313 мм2. Дополнительно в смартфоне установлен фирменный сигнальный процессор собственной разработки Vivo V2, повышающий скорость обработку фото и видео, а также снижающий энергопотребление. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 128, 256 или 512 Gb (UFS 3.1 в случае модели 8/128 Gb).

Vivo X90 получил изогнутый по бокам 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (452 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой ШИМ-затемнения 2160 Hz и пиковой яркостью 1300 нит. Используется матрица BOE Q9. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3 и возможность отображения свыше миллиарда оттенков. Среднее значение DeltaE — менее 0,3, что свидетельствует о крайне высокой точности цветопередачи.

Основная камера Zess представлена тремя датчиками: 50 Мп (Sony IMX866, f/1.75, OIS), 12 Мп (широкоугольная, Sony IMX663, f/2.0, угол обзора 108 гр) и 12 Мп (портретная, Sony IMX663, f/1.98, эквив. фокусное расстояние 50 мм). Фронтальная камера оснащена датчиком разрешением 32 Мп (Samsung S5KGD2, f/2.45).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4810 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт (батарея заряжается на 50% за 8 мин). Есть поддержка 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5.1 GHz), Bluetooth 5.3, GPS, чип NFC, стереодинамики, ИК-излучатель и защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP64. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Смартфон работает под управлением Android 13 с фирменным интерфейсом OriginOS 3. Габариты и вес: стекло — 164,1 x 74,44 x 8,48 мм, 200 гр, кожа — 164,1 x 74,44 x 8,88 мм, 196 гр.

Цены: 8/128 Gb — 520 долларов, 8/256 Gb — 560 долларов, 12/256 Gb — 630 долларов, 12/512 Gb — 700 долларов.

Vivo X90 Pro

Смартфон также, как и базовая модель, получил новейший процессор MediaTek Dimensity 9200, ту же систему охлаждения и фирменный сигнальный процессор. В топовой конфигурации используется оперативная память LPDDR5X, в остальных — LPDDR5. Используется накопитель новейшего стандарта UFS 4.0. Модель выпускается в трех конфигурациях памяти. Параметры дисплея идентичны базовой модели.

В основную камеру Zess входят следующие датчики: 50 Мп (Sony IMX989, f/1.9, OIS), 12 Мп (широкоугольная, Sony IMX663, f/2.0, угол обзора 108 гр) и 50 Мп (портретная, Sony IMX758, f/1.6, эквив. фокусное расстояние 50 мм, OIS). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Samsung S5KGD2, f/2.45). Емкость аккумулятора составляет 4870 мАч (заявлена поддержка 120-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки).

В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5.1/5.8 GHz), Bluetooth 5.3, GPS, чип NFC, стереодинамики, ИК-излучатель и экранный сканер отпечатков пальцев. Есть защита от воды по стандарту IP68. Используется операционная система Android 13 с фирменным интерфейсом OriginOS 3. Габариты и вес: 164,07 x 74,53 x 9,34 мм, 214,85 гр.

Цены: 8/256 Gb — 700 долларов, 8/256 Gb — 560 долларов, 12/256 Gb — 770 долларов, 12/512 Gb — 840 долларов.

Vivo X90 Pro+

В топовой модели используется самый мощный процессор от Qualcomm — 4-нм процессор Snapdragon 8 Gen 2. В смартфоне предусмотрели огромную систему охлаждения с испарительной камерой, состоящей из двух половин и имеющей суммарную площадь 8900 мм2. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 Gb (плюс 8 Gb виртуальной), емкость флеш-памяти UFS 4.0 – 256 или 512 Gb.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым экраном с матрицей AMOLED E6, разрешением 2K (517 ppi), частотой обновления — от 1 до 120 Hz, частотой ШИМ-затемнения 1440 Hz, пиковой яркостью до 1800 нит и поддержкой Dolby Vision.

Важной особенностью смартфона стала основная камера. В нее вошли главный датчик на 50 Мп (1-дюймовый сенсор Sony IMX989, f/1.75, OIS), он дополнен оптикой Zeiss, состоящей из восьми элементов — 1 стеклянная линза и 7 пластиковых, в то время как в большинстве смартфонов используются исключительно пластиковые элементы. Второй датчик на 48 Мп (широкоугольная, Sony IMX598, f/2.2, угол обзора 114 градусов), третий на 64 Мп (телефото, OmniVision OV64B, перископ-оптика, оптический зум 3,5х, цифровой зум 100х, фокусное расстояние 90 мм, OIS) и 50 Мп (портретная, Sony IMX758, f/1.6, фокусное расстояние 50 мм, фиксированный фокус, OIS). За обработку фото и видео отвечает фирменный процессор Vivo V2. Смартфон умеет снимать видео в формате 8К при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.45).

Аккумулятор емкостью 4700 мАч поддерживает 80-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. Для передачи данных используется разъем USB Type-C (USB 3.2 Gen 1). Оснащение то же, что и в модели Vivo X90 Pro. Используется ультразвуковой экранный сканер отпечатков пальцев. Смартфон позиционируется в качестве Hi-Fi-флагмана. Габариты составляют 164,35 x 75,29 x 9,7 мм, вес – 221 гр.

Цены: 12/256 Gb — 910 долларов, 12/512 Gb — 980 долларов.

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