В WhatsApp стала доступна функция «Сообщества»

Мессенджер WhatsApp получил крупное обновление. Разработчики сделали доступными для всех новую функцию Communities (Сообщества) и расширили возможности видеозвонков.

Функция «Сообщества» была анонсирована WhatsApp еще в апреле 2022 года. Теперь она начала постепенно распространяться для пользователей по всему миру. Как обещают разработчики, «Сообщества» станут доступны всем пользователям мессенджера «в ближайшие несколько месяцев».

«Сообщества (например, жителей района, родителей учеников в школах, коллег по работе) теперь могут связывать воедино сразу множество групп, участники которых получают возможность вести групповые переписки», — говорится в пресс-релизе WhatsApp.

Новая функция призвана упростить общение в группах. Став участником «Сообщества», пользователь получает возможность легко переключаться между состоящими в нем группами. Администраторы смогут рассылать важные новости всем участникам и решать, какие группы добавлять в сообщество. Чтобы создать сообщество, нужно перейти во вкладку «Новое сообщество». Там же можно добавить в сообщество уже существующие группы.

Кроме того, пользователям стали доступны опросы в чатах, видеозвонки на 32 участника и группы на 1024 человека.

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