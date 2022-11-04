AMD представила видеокарты Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX на базе архитектуры RDNA 3

Компания AMD представила флагманские видеокарты линейки Radeon RX 7000 – модели RX 7900 XT и 7900 XTX. Новинки основаны на архитектуре RDNA 3 с использованием чиплетов.

Обе видеокарты опираются на GPU Navi 31, который стал первым потребительским графическим процессором, состоящим из чиплетов. GPU состоит из нескольких раздельных элементов: один 5-нм кристалл с вычислительными блоками и шесть 6-нанометровых MCD. Navi 31 содержит 58 млрд. транзисторов, их плотность — на 165%, а пропускная способность памяти стала в 2,7 раза больше сравнительно с предшественником. Компания особо подчеркнула, что новинка не потребует смены блока питания, поскольку оснащена стандартными 8-контактными разъемами.

Radeon RX 7900 XTX имеет 24 Gb видеопамяти GDDR6 с 384-разрядной шиной, 96 исполнительных блоков Ray Accelerators для трассировки лучей и 96 Mb кеша. Частота GPU составляет 1900-2500 MHz, а заявленное энергопотребление — до 355 Вт.

Как утверждает AMD, по сравнению с моделью RX 6950 XT игровая производительность новинки в разрешении 4K увеличилась в 1,7 раза, а в сценариях с использованием технологии трассировки лучей — в 1,6 раза.

Модель RX 7900 XT получила 20 Gb VRAM (320-битная шина), 84 исполнительных блока и 80 Mb кеша, частота GPU — 1500-2400 MHz, значение TDP — 320 Вт.

Рекомендованная цена AMD Radeon RX 7900 XTX — 999 долларов, RX 7900 XT — 899 долларов.

Важной особенностью видеокарт является поддержка новейшего стандарта DisplayPort 2.1 — новинки AMD получили такие порты первыми на рынке. Также есть разъем USB-C и HDMI 2.1. Кроме того, AMD говорит о движке Dual Media Engine, который поддерживает одновременное кодирование или декодирование потоков до 8K/60fps для HEVC и поддерживает кодирование AV1. Движок Radiance Display обеспечивает 12-битный цвет на канал для отображения до 68 млрд. цветов.

Обе видеокарты поступят в продажу 13 декабря.

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