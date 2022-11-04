Квартальная выручка серверного подразделения Lenovo вновь побила рекорд

Lenovo Group отчиталась о работе за II квартал 2022/2023 финансового года, который завершился 30 сентября. Общая выручка составила 17,1 млрд. долларов, сократившись на 4% по сравнению с прошлогодним результатом. Компания получила чистую прибыль в размере 541 млн. долларов, что на 6% больше по сравнению со II кварталом предыдущего финансового года, хотя компания впервые за 10 кварталов столкнулась со спадом продаж.

Тем не менее, подразделение инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group, ISG), которое специализируется на оборудовании для ЦОД, периферийных системах и облачных вычислениях, показало рекордную выручку в 2,6 млрд. долларов. Это на 33% больше прошлогоднего показателя. Операционная прибыль оказалась на уровне 36 млн. долларов. В отчете компании отмечается, что в сегменте периферийных решений выручка в годовом исчислении поднялась на 297%, а в сегменте СХД — на 115%. По данным направлениям также зафиксированы рекордные показатели.

Рост отмечен в подразделении решений и услуг Lenovo (Solutions and Services Group, SSG). Здесь выручка составила 1,7 млрд. долларов, что больше прошлогоднего результата на 26%. Операционная прибыль поднялась на 29 % до 368 млн. долларов. Около 52% всей выручки подразделения SSG обеспечили управляемые и проектные услуги. В целом, на продукты и сервисы, не связанные с персональными компьютерами, теперь приходится более 37% от общей выручки группы. По итогам закрытого квартала Lenovo показала прибыль на одну ценную бумагу в размере 4,54 доллара, тогда как годом ранее этот показатель составлял 4,42 доллара.