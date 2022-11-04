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6 ноября, 2022
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В Steam бесплатно отдают Warhammer: Vermintide 2

Warhammer: Vermintide 2

В сервисе цифровой дистрибуции Steam можно бесплатно забрать кооперативный экшен Warhammer: Vermintide 2. Акция продлится до 7 ноября. Также предлагается купить расширенную версию игры со скидкой 51%.

Warhammer: Vermintide 2 вышла в 2018 году на PS4, Xbox One и на ПК. У игры в Steam более 90 тыс. обзоров, большинство из которых «очень положительные».

«Спустя игровой килочас невольно начинаешь задумываться, а как вообще я умудрился столько времени провести в игре? Как она мне при этом не надоела? Что заставляет меня почти каждый вечер снова запускать ее? Каким еще способом я могу нести свет Сигмара этим проклятым еретикам?»

На агрегаторе Metacritic тайтл получил 82 балла из 100 от критиков и 7,4 из 10 от игроков

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