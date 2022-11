Visa и Crypto.com объединили футбол, искусство и NFT в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2022

Visa, эксклюзивный партнер FIFA по платежным сервисам, представила Visa Masters of Movement, первый в своем роде гибридный проект, включающий аукцион NFT и иммерсивную активность для болельщиков на Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре. На аукционе Visa Masters of Movement представлено цифровое искусство, вдохновленное культовыми голами пяти легендарных футболистов, которые были переведены в уникальные NFT, уже сейчас доступные на Crypto.com. В этом же месяце на Фестивале болельщиков FIFA в Дохе, Visa Masters of Movement оживет на интерактивном поле и позволит болельщикам создать свой цифровой арт, вдохновленный их собственными фирменными футбольными финтами. Болельщики смогут на основе созданного ими цифрового арта выпустить свой собственный NFT в партнерстве с Crypto.com, официальной криптовалютной торговой платформой, спонсирующей Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 в Катаре.

«Visa Masters of Movement — это уникальное воссоздание впечатлений от просмотра культовых футбольных матчей в форме цифрового искусства. Мы хотим показать, что Visa позволяет плавно и беспрепятственно перемещать деньги по всему миру, подобно тому, как лучшие футболисты перемещаются по полю во время матчей», — заявила Саида Джаффар, старший вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Персидского залива. «В период, когда весь мир собирается вместе, чтобы отлично проводить время на Чемпионате мира по футболу FIFA 2022 в Катаре, Visa испытывает гордость от партнерства с Crypto.com, направленного на улучшение жизни местных жителей путем поддержки организации Street Child United. Мы верим, что объединившись воедино, мы способны достигать любых целей».

Участвуйте в торгах на Crypto.com

Начиная с 1 ноября (12:00 вечера по Гринвичу) и до 8 ноября (9:00 вечера по Гринвичу), футбольные фанаты могут принять участие в торгах NFT Visa Masters of Movement на Crypto.com. Аукцион представляет пять уникальных произведений искусства, вдохновленных культовыми голами легендарных футболистов на Чемпионате мира по футболу FIFA World Cup и Чемпионате мира по футболу FIFA Women’s World Cup: Джареда Боргетти, Тима Кэхилла, Карли Ллойда, Майкла Оуэна и Макси Родригеса, переведенных в NFT. Цифровые арты были разработаны с помощью алгоритма, разработанного удостоенной наград компанией XK Studios, которая превратила знаковые футбольные финты в динамичные произведения искусства.

Поклонники, сделавшие наибольшую ставку за каждый NFT на момент завершения аукциона, получат NFT в свой кошелек Crypto.com вместе с высококачественным распечатанным художественным файлом и подписанными памятными вещами от легендарного игрока, изображенного на NFT. Visa передаст все доходы от аукциона благотворительной организации Street Child United, зарегистрированной и действующей в Великобритании, чья миссия заключается в борьбе с широко распространенной стигмой, с которой сталкиваются уличные дети во всем мире.

«Мы очень рады сотрудничать с Visa, чтобы предоставить болельщикам возможность по-новому приобщиться к Чемпионату мира по футболу FIFA в Катаре 2022, а также помочь организации Street Child United», — сказал Стюарт Истед, генеральный директор Crypto.com на Ближнем Востоке и в Африке. «Для нас большая честь сотрудничать с такими знаковыми мировыми брендами и легендами футбола, чтобы оживить игру с помощью искусства».

Болельщики становятся творцами на Фестивале болельщиков FIFA

В рамках Фестиваля болельщиков FIFA в Дохе (19 ноября — 18 декабря) Visa приглашает тысячи болельщиков создать свои собственные знаковые финты в пространстве Visa Masters of Movement. Болельщики выйдут на цифровое светодиодное поле, оснащенное технологией отслеживания, чтобы зафиксировать и преобразовать свои движения в цифровой арт. Помимо того, что болельщики могут пробить по воротам и продемонстрировать свои навыки, играя с другими болельщиками для создания персонализированных динамических произведений искусства, они могут выбрать цветовую схему, основанную на любимых национальных цветах. Получившиеся изображения будут отправлены по электронной почте в качестве сувенира, а желающие фанаты также могут получить цифровые изображения, созданные в виде единственной в своем роде монеты NFT.

В ходе иммерсивной программы Visa Masters of Movement поклонники смогут узнать о новых способах, с помощью которых Visa обеспечивает движение денег по всему миру, включая новые технологии, такие как криптовалюты, и другие цифровые решения, обеспечивающие доступ большего числа людей к глобальной экономике.

Visa является официальным партнером FIFA в направлении платежных сервисов с 2007 года. Будучи глобальным сторонником мужского и женского футбола во всем мире, Visa стремится приблизить людей к процессу, будь то 1 миллион человек, ожидаемых в Катаре, или 5 миллиардов зрителей по всему миру, которые будут наблюдать за турниром в этом году. Всегда предвосхищая следующий шаг в сфере платежей, Visa предоставляет инновационные платежные технологии на официальных стадионах FIFA и ищет пути дальнейшего развития своего стремления улучшать жизни через силу спорта посредством таких программ, как Financial Football — видеоигра, которая сочетает в себе развлекательные и образовательные функции в захватывающем виртуальном футбольном турнире.

Для получения дополнительной информации посетите сайт Visa Masters of Movement и следите за дальнейшими новостями Чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре на сайте Visa.com.