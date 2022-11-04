spot_img
6 ноября, 2022
spot_img
ДомойТелекомСтатьиAMD сообщила о финансовых результатах за третий квартал 2022 года

AMD сообщила о финансовых результатах за третий квартал 2022 года

AMD

Компания AMD отчиталась о результатах за третий квартал 2022 фискального года. Выручка за отчетный период составила 5,57 млрд. долларов, в годовом выражении рост на 29%. Операционная прибыль показала убыток в размере 64 млн. долларов. Чистая прибыль компании упала на 93%, до 66 млн. долларов.

При расчете не по методике GAAP и операционная, и чистая прибыль выросли: на 20% и 23% соответственно (1,26 и 1,1 млрд. долларов).

Убыток AMD в основном связан с амортизацией нематериальных активов, связанных с приобретением Xilinx.

Выручка от продажи клиентских продуктов снизилась более чем на треть, остальные основные направления показали рост. Выручка от продаж встраиваемых решений выросла более чем в 16 раз — это объясняется как раз приобретением Xilinx.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяВ Steam бесплатно отдают Warhammer: Vermintide 2
Следующая статьяAzercell оказывает организационную поддержку турниру Большого Шлема по дзюдо в Азербайджане
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,162ФанатыМне нравится
999ЧитателиЧитать
3,130ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»