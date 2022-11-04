AMD сообщила о финансовых результатах за третий квартал 2022 года

Компания AMD отчиталась о результатах за третий квартал 2022 фискального года. Выручка за отчетный период составила 5,57 млрд. долларов, в годовом выражении рост на 29%. Операционная прибыль показала убыток в размере 64 млн. долларов. Чистая прибыль компании упала на 93%, до 66 млн. долларов.

При расчете не по методике GAAP и операционная, и чистая прибыль выросли: на 20% и 23% соответственно (1,26 и 1,1 млрд. долларов).

Убыток AMD в основном связан с амортизацией нематериальных активов, связанных с приобретением Xilinx.

Выручка от продажи клиентских продуктов снизилась более чем на треть, остальные основные направления показали рост. Выручка от продаж встраиваемых решений выросла более чем в 16 раз — это объясняется как раз приобретением Xilinx.

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