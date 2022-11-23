Представлена линейка смартфонов Honor 80

На мероприятии в Китае компания Honor представила не только новый складной смартфон Magic Vs, но и серию Honor 80. В линейку вошли три модели средней ценовой категории.

Базовая модель Honor 80 оснащена изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном разрешением 2400 х 1080 пикселей. Частота обновления составляет 60-120 Hz, частота ШИМ-затемнения 1920 Hz. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3, возможность отображения 1.07 млрд. оттенков, 10-бит и поддержка HDR 10.

В основе модели лежит новейший процессор среднего уровня Snapdragon 782G, выполненный по 6-нм техпроцессу. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя – 256 или 512 Gb. Основная камера тройная: 160 Мп (1/1,56-дюймовый сенсор, f/1.8, светодиодная вспышка), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 122 гр, автофокус) и 2 Мп (макрокамера, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.4).

Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч, есть поддержка быстрой зарядки на 66 Вт. В оснащение также входят поддержка 4G, 5G, 2 nano-SIM, Wi-Fi 802.11ax (2.4/5. GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном. Смартфон работает под управлением Android 12 с обновленным интерфейсом MagicOS 7.0. Габариты и вес: 161,7 x 73,9 x 7,7 мм, 180 гр.

Цены в Китае: 8/256 Gb – 377 долларов, 12/256 Gb — 419 долларов, 12/512 Gb — 461 доллар.

Honor 80 Pro получил загнутый по бокам 6,78-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2700 x 1224 пикселей. Частота обновления составляет 60-90-120 Hz, частота ШИМ-затемнения 1920 Hz. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3, возможность отображения свыше миллиарда оттенков, 10-бит и поддержка HDR10+.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Это версия с пониженными на 0,2 GHz частотами ядра Cortex-X2 (для улучшения автономности смартфона). Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя – 256 или 512 Gb.

Основная камера представлена следующими датчиками: 160 Мп (1/1,56-дюймовый сенсор, f/1.8, светодиодная вспышка), 50 Мп (широкоугольная, f/2.0, угол обзора 122 гр, автофокус), 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Фронтальная камера двойная с датчиками на 50 и 2 Мп. Оснащение смартфона то же, что и у базовой модели. Габариты и вес: 163,3 x 74,9 x 7,8 мм, 188 гр.

Цены в Китае: 8/256 Gb – 490 долларов, 12/256 Gb — 530 долларов, 12/512 Gb — 575 долларов.

Младшая модель серии Honor 80 SE отличается от двух других как внешне, так и технически. Смартфон получил изогнутый по бокам 6,67-дюймовый 10-битный OLED-дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Частота обновления составляет 120 Hz, частота ШИМ-затемнения 1920 Hz.

В основе устройства лежит процессор среднего уровня MediaTek Dimensity 900, который работает в связке с 8/12 Gb ОЗУ и 256 Gb ПЗУ. Основная камера включает датчики на 64 Мп (f/1.8), 5 Мп (широкоугольная, f/2.2) и 2 Мп (макро, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 32 Мп, есть поддержка ИИ-улучшений снимков.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Есть поддержка 4G, 5G, 2 nano-SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5. GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Смартфон работает под управлением Android 12 с новой версией MagicOS 7.0. Габариты и вес: 161,3 x 73,4 x 7,7 мм, 175 гр.

Цены в Китае: 8/256 Gb – 335 долларов, 12/256 Gb — 377 долларов.

Все модели поступят на китайский рынок в начале декабря.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az