Honor представил складной смартфон Magic Vs

Компания Honor представила в Китае улучшенную версию складного смартфона Magic V. Корпус новинки изготовлен из магниевого сплава, благодаря этому Magic Vs имеет рекордно малый для такого форм-фактора вес.

Производитель существенно упростил шарнирный механизм, уменьшив количество подвижных компонентов до четырех, что позволило повысить его надежность и плавность. Honor утверждает, что механизм способен выдержать 400 тыс. открытий/закрытий, компания даже получила соответствующий сертификат от TÜV Rheinland.

Magic Vs оснащен внешним 6,45-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560 х 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, максимальной яркостью 1200 нит, поддержкой HDR10+ и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Внутренний OLED-дисплей имеет диагональ 7,9 дюймов, разрешение 2272 х 1984 пикселей и частоту обновления 90 Hz. Максимальная яркость — 800 нит. Есть поддержка HDR10+ и 100% покрытие цветового пространства DCI-P3. Складной дисплей поддерживает ввод со стилуса, но специального слота под него в корпусе не предусмотрено.

В основе смартфона лежит 8-ядерный процессор Snapdragon 8+ Gen1, в состав чипа входят графический ускоритель Adreno 730 и 5G-модем. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость встроенной флеш-памяти — 256 или 512 Gb. Основная камера тройная: главный модуль 54 Мп (f/1.9), 50 Мп (широкоугольная, f/2.0, угол обзора 120°) и 8 Мп (телеобъектив, f/2.4, 3-кратное оптическое приближение). Во внешний и внутренний экраны интегрированы селфи-модули по 16 Мп (f/2.45).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт (с 0% до 100% за 46 мин). В оснащение также входят поддержка LTE, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев располагается в боковой кнопке питания. Аппарат работает под управлением Android 13 с новым пользовательским интерфейсом MagicOS 7.0. Габариты в закрытом состоянии составляют 160,3 × 72,6 × 12,9 мм, в открытом — 160,3 × 141,5 × 6,1 мм. Вес – 261 гр.

Цены на смартфон Honor Magic Vs в Китае: 8/256 Gb – 1049 долларов, 12/256 Gb – 1119 долларов, 12/512 Gb – 1259 долларов. Покупателям будут предложены три цветовых варианта корпуса — черный, синий и оранжевый. Предзаказ уже открыт.

Кроме того, компания представила специальное издание Magic Vs Ultimate, который получил 16/512 Gb памяти и специальное нанокристаллическое покрытие для внешнего дисплея. Доступен выбор из двух вариантов — черного и золотого. Цена составит 1519 долларов.

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