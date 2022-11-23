DJI представил FPV-камеру O3 Air Unit для дронов за 229 долларов

Компания DJI представила новую FPV-камеру O3 Air Unit для дронов, предназначенную для съемки или трансляции видео с видом от первого лица.

В камере используется 1/1,7-дюймовый сенсор, который позволяет снимать видео формата 4K на скорости 60 кадров в секунду. Максимальный угол обзора в 155° доступен при съемке видео с соотношением сторон 4:3 и в более низком качестве: 2,7K на скорости 50/60 кадров в секунду или при 1080p на скорости 50/60 кадров в секунду. Для стабилизации изображения используется фирменная технология DJI RockSteady, а режим цветокоррекции D-Cinelike позволит детально настроить цветопередачу.

В конструкции передатчика используются всенаправленные антенны 2T2R, которые позволяют передавать видео 1080p на скорости 100 кадров в секунду в формате H.265 на расстояние до 10 км с максимальной скоростью 50 Мбит/с. Отмечается, что наилучшие доступные частоты для передачи сигнала подбираются автоматически, а технология защиты от помех позволяет передавать данные с задержкой не более 30 мс. В режиме Canvas пользователь может настроить информацию экранного меню, включая предупреждения, таймеры и качество сигнала.

Камера совместима с беспроводной гарнитурой DJI Goggles 2 (продается отдельно), которая оснащена дисплеем micro-OLED с поддержкой разрешения 1080p и частотой обновления 100 Hz. Встроенные диоптрии позволяют осуществлять регулировку таким образом, чтобы оператор дрона мог взаимодействовать с устройством без использования очков. С помощью приложения DJI Fly полет дрона в режиме реального времени можно транслировать зрителям.

DJI O3 Air Unit появится в продаже в ближайшее время по цене 229 долларов.

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