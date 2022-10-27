Представлена долгожданная Sony Alpha 7R V

Состоялась презентация новой камеры Sony Alpha 7R V, которую ждали многие. Новинка оснащена такой же матрицей с разрешением 61 Мр типа CMOS Exmor R с задней подсветкой, какая установлена и в a7R IV, а вот процессор в камере новый — Bionz XR. В камере также работает новая система автоматической экспозиции, которая, по словам Sony, на 20% эффективнее определяет оттенки кожи в сложных условиях освещения. Новый процессор Bionz XR также обеспечивает a7R V компенсацию до восьми ступеней и может захватывать 10 кадров в секунду с 583 сжатых файлов RAW, 547 несжатых файлов RAW или более 1000 файлов JPEG. Также камера снимает фотографии в форматах JPEG и HEIF и предлагает три формата RAW: 61, 26 и 15 Мр. В камере обновлена система стабилизации изображений. Она 5-осевая, работает в связке с гироскопом и обеспечивает до 8 стопов экспозиции. Новый процессор позволяет снимать с чувствительностью от 100 до 32 000 ISO. Это значение для фото расширяется до 102 400 ISO.

Камера получила два слота для карт памяти формата CFexpress Type A/SD. Видоискатель электронный, разрешение 98,44 Мр. Есть модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, а порт USB Type-C поддерживает быстрое подключение к сети и зарядку PD. Также можно снимать и питать камеру одновременно. Корпус камеры устойчив к пыли и влаге. Система автофокуса с 693 точками и 79-процентным покрытием сенсора обеспечивают новую технологию автофокусировки на основе искусственного интеллекта для обнаружения человеческих поз и распознавания движений людей. Он способен обнаруживать не только глаза, голову и части тела, но также нос, шею, плечи, локти, запястья, бедра, колени и лодыжки человека. Также автофокус работает для съемки кошек, собак, к тому же определяет не только глаза птиц, но и головы и тела птиц, а также насекомых. Sony a7R V оснащена новым 4-осевым LCD-монитором с диагональю 3,2”, который можно наклонять и переворачивать.

Alpha 7R V позволяет записывать видео в формате 8K 24/25p продолжительностью 30 минут до перегрева и в формате 4K 50/60p. Корпус камеры обновлен и теперь лучше рассеивает тепло, что позволило снимать 8K в течение 30 минут. На верхней грани камеры имеется специальный диск «Фото/Видео/S&Q». Alpha 7R V делает до 16 последовательных снимков с небольшим сдвигом сенсора, в результате чего получается файл с эффективным разрешением более 200 Мр. Программное обеспечение при склейке кадров в один может распознавать движение мелких объектов, например, падающие листья, и компенсировать этот факт. Sony Alpha 7 V имеет сенсорное управление. Можно стримить в формате 4K через USB-кабель с использованием UVC/UAC. Камера способна выполнять внутреннюю запись во время потоковой передачи данных, записывая поток в форматах 4K 15p, HD 60p, HD 30p и 720 30p. На боковой грани Alpha 7R V имеется полноразмерный порт HDMI, разъем для синхронизации с компьютером, разъем для микрофона и разъем для наушников, порты USB-Type C и USB Micro.

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Цена Sony Alpha 7R V составляет 3900 долларов. Продажи стартуют в декабре этого года.