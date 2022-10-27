Redmi Note 12 Discovery Edition получил камеру на 200 Мп и зарядку мощностью 210 Вт

Бренд Redmi сегодня представил смартфоны серии Note 12, в которую вошли четыре модели. Redmi Note 12 Discovery Edition стал лучшей моделью линейки, и одновременно самой дорогой. Внешне и технически аппарат повторяет модель Note 12 Pro+, за исключением подсистемы питания. Емкость аккумуляторной батареи составляет 4300 мАч. Смартфон получил поддержку зарядки мощностью 210 Вт. Производитель утверждает, что Redmi Note 12 Discovery Edition заряжается полностью всего лишь за 9 мин.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с 10-битной матрицей, разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 30/60/90/120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz, а также частотой ШИМ 1920 Hz для снижения нагрузки на глаза. Максимальная яркость достигает 900 нит. Заявлена поддержка Dolby Vision и HDR10+. Обеспечивается 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Redmi Note 12 Discovery Edition построен на базе процессора MediaTek Dimensity 1080. Объем оперативной памяти LPDRR4X составляет 8 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 – 256 Gb. Применяется система охлаждения с испарительной камерой площадью 3000 мм2.

Основная камера включает следующие датчики: 200 Мп (Samsung ISOCELL HPX, 1/1,4″, f/1.65, OIS), 8 Мп (сверхширокоугольная, угол обзора 119 градусов) и 2 Мп(макро). Основной сенсор поддерживает 14-битную глубину цвета, запись видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду и 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Он позволят делать снимки в трех режимах: с разрешением 12.5, 50 и 200 Мп. В первом режиме достигаются лучшие условия по захвату света, второй – оптимальный, третий режим используется, когда нужна максимальная детализация. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Операционная система — Android 12 с интерфейсом MIUI 13. Оснащение смартфона такое же, как и в моделях Redmi Note 12 и Note 12 Pro.

Цена смартфона составляет 330 долларов.

Также была представлена модель Redmi Note 12 Trend Edition с флуоресцентной задней панелью и соответствующей упаковкой. По техническим характеристикам смартфон идентичен модели Redmi Note 12 Pro+. Устройство будет предложено в одной версии — 8/256 Gb за 360 долларов.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az