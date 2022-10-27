Ноутбук-трансформер Xiaomi Book Air 13 — экран OLED 2.8K, Intel Core i7-1250U и вес 1,2 кг

Компания Xiaomi представила в Китае новый ноутбук Book Air 13. Это самый компактный ноутбук в ассортименте производителя: толщина составляет всего 12 мм, вес — 1,2 кг. Xiaomi Book Air 13 получил 13,3-дюймовый экран с E4 OLED-матрицей, разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 60 Hz. Крышка устройства может откидываться на 360 градусов, превращая ноутбук в планшет, есть поддержка стилуса. Значение яркости — 600 нит, обеспечивается 100-процентное покрытие цветового диапазона DCI-P3.

Ноутбук предлагает 10-ядерные процессоры Intel 12-поколения — Core i5-1230U или Core i7-1250U. Объем оперативной памяти LPDDR5 составил 16 Gb, емкость твердотельного накопителя PCIe 4.0 — 512 Gb. Охлаждение пассивное.

Новинка получила аккумуляторную батарею емкостью 58,3 Вт·ч, 8 Мп веб-камеру, стереодинамики с Dolby Atmos и сканер отпечатков пальцев (встроен в клавишу включения). Производитель обещает 12,3 часа автономной работы. Из разъемов предусмотрено всего два Thunderbolt (USB Type-C) и 3,5-мм аудиопорт. Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. В качестве предустановленной ОС используется Windows 11.

Версия с процессором Core i5 будет предложена за 690 долларов, а с Core i7 – за 770 долларов. Продажи Xiaomi Book Air 13 начнутся 31 октября.

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