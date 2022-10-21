Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A04e

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A04e, который относится к сегменту бюджетных устройств. Новинка оснащается 6,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+.

Производитель пока не раскрыл платформу, которая установлена в Galaxy A04e, но, судя по всему, это MediaTek Helio G35. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, емкость флеш-памяти – 32, 64 или 128 Gb. Встроенную память можно расширить с помощью карты microSD. Основная камера включает датчики на 13 и 2 Мп, фронтальная камера разрешением 5 Мп.

В оснащение также входят аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержка LTE, Wi-Fi (2,4 GHz) и Bluetooth 5.0. Габариты составляют 164,2 × 75,9 × 9,1 мм, вес — 188 гр. Покупателям будут доступны три варианта цветового исполнения корпуса: черный, голубой и медный.

Цена и дата продаж Samsung Galaxy A04e пока не озвучена.

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