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21 октября, 2022
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Google запустил My Ad Center — центр управления рекламой

Google My Ad Center

Google объявил о постепенном развертывании «Центра управления рекламой» (My Ad Center), с помощью которого пользователи смогут управлять рекламой в сервисах компании.

Через «Центр управления рекламой» можно настроить:

  • количество рекламы от определенных брендов, которая показывается пользователю;
  • внести в черный список определенные тематики (рекламу алкоголя, сервисов знакомств и т.п.);
  • информацию о себе.

Также с помощью центра можно настроить категорию аудитории, например, уточнить семейное положение. Кроме того, он позволит ограничить учет истории поиска или просмотра видео при подборе контекстной рекламы.

Можно полностью отключить персонализацию рекламы одной кнопкой. В Google отмечают, что реклама все равно будет показываться, но без учета интересов и пожеланий пользователя. Ранее некоторые из этих функций существовали и прежде, но «Центр управления рекламой» представляет единое окно для настройки персонализированной рекламы.

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