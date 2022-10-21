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21 октября, 2022
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Microsoft представил ИИ-приложение Image Creator

Microsoft Image Creator

Компания Microsoft начала распространение предварительной версии ИИ-приложения для создания изображений по текстовому описания Image Creator.

Приложение будет интегрировано как в поисковик Bing, так и в браузер Edge. Для создания изображений Image Creator использует алгоритм DALLE-2. Результаты работы будут появляться на боковой панели Edge.

В опубликованном видео компания продемонстрировала, как создать контент и поделиться им в социальных сетях. Изображения создаются буквально за секунды. Будет ли число попыток ограничено – пока неясно. Один из примеров наглядно демонстрирует, как создать «дом мечты» и отправить его изображение в соцсети.

По словам представителя компании, Image Creator лучше работает, если добавить к описанию изображения контекст вроде местоположения или стиля изображения. Подчеркивается, что алгоритмы будут фильтровать запросы по аналогии с фильтрацией Microsoft Defender «проблематичных» сайтов. Для предотвращения выдачи этически неприемлемых результатов Microsoft работает с партнером OpenAI.

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