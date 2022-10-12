Microsoft представил ноутбук Surface Laptop 5 с процессорами Intel

Компания Microsoft представила ноутбук Surface Laptop 5 с новейшим аппаратным обеспечением. Прошлая модель поставлялась с процессорами Intel и AMD на выбор, новое поколение предлагает только конфигурации с Intel. Вариантов с процессорами AMD нет. Имеется сертификация Intel EVO.

Внешне Surface Laptop 5 мало чем отличается от своего предшественника. Как и модели прошлых поколений, ноутбук предлагается в двух версиях. Младшая модель оснащена 13,5-дюймовым экраном с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2256 × 1504 пикселей. Используется стекло Gorilla Glass 3. Старшая предлагает 15-дюймовый дисплей с таким же соотношением сторон, разрешением 2496 × 1664 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 5. В обоих случаях применены сенсорные экраны PixelSense с технологией Dolby Vision IQ. Есть поддержка Dolby Dision.

Устройства построены на процессорах Intel Core 12-го поколения семейства Alder Lake-U. Обе версии ноутбука могут комплектоваться процессорами Core i7-1255U, но для младшей модели также доступен Core i5-1235U. Графика — Intel Iris Xe. Бизнес-версии Surface Laptop 5 предложат более мощные Core i5-1245U или Core i7-1265U. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8, 16 или 32 Gb, емкость съемного твердотельного накопителя – 256/512 Gb или 1 Tb.

Для 13,5-дюймовой версии заявлено до 18 часов автономной работы, а для 15-дюймовой – до 17 часов. В оснащение также входят поддержка модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, Surface Connect, 3,5-мм аудиоразъем, порт USB Type-A 3.1, а также USB4 Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 (до 40 Гбит/с). Фронтальная камера имеет разрешение 720p.

13-дюймовая модель поставляется в новой расцветке Sage в дополнение к Platinum, Matte Black и Sandstone, а 15-дюймовая версия — только в Platinum и Matte Black. Младшая версия в цвете Platinum доступна в вариантах с отделкой из металла или алькантары, а старшая — только с металлической. Габариты 13,5-дюймового Surface Laptop 5 составляют 308 × 223 × 14,5 мм, вес — 1272 или 1297 гр. для версий с отделкой из алькантары или металла соответственно. Габариты 15-дюймовой версии — 340 × 244 × 14,7 мм, вес — 1545 гр.

Цена 13,5-дюймовой модели начинается от 999,99 долларов, 15-дюймовой – от 1299,99 долларов. Продажи Microsoft Surface Laptop 5 начнутся 25 октября.

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