Представлен планшет Microsoft Surface Pro 9 с процессорами Intel и ARM

Компания Microsoft представила планшет Surface Pro 9 и объявила об объединении Surface Pro X с основной линейкой Surface Pro. Новинка стала первым устройством, которое может поставляться с процессорами как от Intel, так и Microsoft SQ3 с архитектурой ARM, разработанного компанией Qualcomm.

Внешний вид Surface Pro 9 не изменился по сравнению с прошлогодним Surface Pro 8, но компания представила сразу две новые расцветки — Sapphire и Forest в дополнение к классическим вариантам Platinum и Graphite. Обе версии планшета получили 13-дюймовый сенсорный экран PixelSense Flow с соотношением сторон 3:2, разрешением 2880 × 1920 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Коэффициент контрастности — 1200:1. Вариант с Intel имеет поддержку Dolby Vision IQ и автоматическое управление цветом.

Для модели на базе Intel предлагаются процессоры Core i5-1235U или Core i7-1255U. Для корпоративных пользователей — более мощные Core i5-1245U или Core i7-1265U. Модель Surface Pro 9 на базе процессора Microsoft SQ3 со встроенной графикой Microsoft SQ9 предлагает поддержку беспроводного стандарта 5G. Surface Pro 9 на базе Intel предлагает 8, 16 или 32 Gb оперативной памяти стандарта LPDDR5 и твердотельный накопитель емкостью 128/256/512 Gb или 1 Tb. Устройство на Microsoft SQ3 может предложить 8 или 16 Gb памяти LPDDR4x, а также твердотельный накопитель емкостью 128/256/512 Gb. Еще одним преимуществом Surface Pro 9 с SQ3 является добавление нейронного процессора (NPU), который отвечает за новые ИИ-функции.

Для планшета на базе Intel заявлено до 15,5 часов автономной работы, а для версии 5G — до 19,9 часов. В оснащение обеих версий входит поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, порт Surface Connect, два порта Thunderbolt 4, веб-камера 1080p и 10 Мп камера. Surface Pro 9 на ARM будет использовать USB-C 3.2, также будет слот nanoSIM. Габариты составляют 287 × 209 × 9,3 мм, вес – 879 гр (версия с Intel), 883 гр (вариант на ARM).

Цены: модель с Intel – от 999,99 долларов, версия с SQ3 — 1299,99 долларов. Клавиатуру придется докупать отдельно. В продажу Microsoft Surface Pro 9 поступит 25 октября.

Microsoft заключил партнерское соглашение с дизайнерским домом Liberty London, который создал специальные версии клавиатур и чехла с синим цветочным узором, вдохновленным обоями в Windows 11.

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