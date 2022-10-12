Microsoft Surface Studio 2+ получил процессор Intel 11-го поколения и графику RTX 3060

Компания Microsoft обновила линейку моноблоков Surface Studio, представив модель Surface Studio 2+. По сравнению с предшественником внешне новинка практически не изменилась.

Моноблок оборудован 28-дюймовым экраном PixelSense с поддержкой сенсорного ввода, соотношением сторон 3:2 и разрешением 4500 × 3000 пикселей. Говорится о поддержке Dolby Vision.

Surface Studio 2+ получил процессор Intel Core i7-11370H (11-го поколения), за графику отвечает Nvidia RTX 3060 для ноутбуков с 6 Gb видеопамяти. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 32 Gb, емкость твердотельного накопителя – 1 Tb.

Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, три порта USB-C Thunderbolt 4, два USB Type-A 3.1, разъем для наушников, Gigabit Ethernet, веб-камера 1080p, микрофоны и динамики с Dolby Atmos.

Цена Microsoft Surface Studio 2+ составляет 4299 долларов, вариант с фирменным стилусом, клавиатурой и мышью будет предложен за 4499 долларов.

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