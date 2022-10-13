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13 октября, 2022
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ДомойAVVRМарк Цукерберг заявил, что у аватаров в метавселенной Horizon Worlds появятся ноги

Марк Цукерберг заявил, что у аватаров в метавселенной Horizon Worlds появятся ноги

Horizon Worlds

На данное время у аватаров в метавселенной Horizon Worlds нет ног и тела просто парят над землей. К концу 2022 года у персонажей наконец-то появятся полностью функционирующие ноги.

Об этом заявил в ходе мероприятия Meta Connect глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). По его словам, полная прорисовка виртуальных персонажей является наиболее востребованной функцией в дорожной карте проекта. При этом Цукерберг подчеркнул, что реализовать такое решение непросто — именно поэтому ноги обычно отсутствуют и в виртуальных системах конкурентов.

Ноги решили не добавлять на старте, так как их довольно сложно реализовать в VR и при этом избежать серьезных багов. VR-гарнитуре трудно было точно оценить, где именно они находятся. Если бы система демонстрировала их в виртуальном окружении неточно, это испортило бы впечатление пользователей. Например, если ноги пользователя находятся под столом, VR-гарнитуре трудно установить, в каком именно положении они находятся, поскольку они не видны камерам гарнитуры. Для того чтобы воспроизводить положение ног, Meta построила 3D-модель для прогнозирования положения в пространстве всего тела.

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