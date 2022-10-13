Microsoft Designer — приложение для создания изображений по текстовому описанию с помощью нейросети DALL-E

Компания Microsoft представила приложение Designer, которое предназначено для создания изображений по текстовому описанию на основе искусственного интеллекта.

Основой инструмента стала нейросеть DALL-E. С помощью Designer пользователи смогут легко создавать посты для соцсетей, поздравительные открытки, приглашения, логотипы для бизнеса и другие изображения.

«В Designer вы можете просто описать изображение, которое хотите увидеть, и приложение сделает всю работу за вас, создав нечто совершенно уникальное», — говорится в сообщении Microsoft.

Пока что программа не готова к запуску, на данный момент можно подать заявку для тестирования. После завершения тестовой программы Designer станет доступен бесплатно, а более функциональная версия войдет в подписку Microsoft 365.

Designer также будет доступен пользователям браузера Microsoft Edge, благодаря чему посты для соцсетей можно будет создавать прямо в интернет-обозревателе без необходимости использования дополнительного программного обеспечения. Пользователи смогут аналогичным образом создавать изображения с помощью инструмента Image Creator в поиске Bing, так как он работает на основе той же нейросети, что и Designer.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az