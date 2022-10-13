Электрический летающий автомобиль XPeng X2 совершил первый полет в Дубае

На выставке Gitex Global 2022 в Дубае китайская компания XPeng продемонстрировала электрический летающий автомобиль Xpeng X2 с вертикальным взлетом и посадкой. Публичный полет проходил в Skydive Dubai, расположенном рядом с отелем The Palm.

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Презентация Xpeng X2 состоялась в этом году на Шанхайском автосалоне. Электрический летающий автомобиль рассчитан на двух человек, его длина составляет около 5 м при ширине 4,78 м и высоте 1,36 м. Вес составляет 560 кг, при этом допустимый взлетный вес составляет 760 кг (+200 кг полезной нагрузки). Все элементы электромобиля выполнены из углеродного волокна.

XPeng X2 может лететь со скоростью 130 км/ч до 35 мин при полном заряде аккумулятора. При этом он не производит никаких выбросов углекислого газа во время полета, что является шагом вперед в стремлении к экологичному транспорту. Электрический летающий автомобиль получил функцию беспилотного управления, радиолокационное обнаружение, автоматический парашют безопасности и ряд других функций.

Сообщается, что автомобиль поступит в продажу в 2024 году.

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