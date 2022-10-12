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12 октября, 2022
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Google начнет принимать оплату за облачные сервисы в криптовалюте

Google

Компания Google сообщила, что в начале 2023 года начнет принимать к оплате криптовалюту за использование своих облачных сервисов. Это станет возможным благодаря сотрудничеству с одной из ведущих криптовалютных бирж Coinbase, пишет издание CNBC.

В рамках этого сотрудничества Coinbase в свою очередь начнет использовать облачную платформу Google вместо сервисов Amazon.

Доступ к новому способу оплаты получат ограниченное число клиентов, но со временем их круг расширят. В настоящее время Coinbase Commerce поддерживает 10 валют, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum и Litecoin.

При проведении криптовалютных платежей Coinbase будет получать процент от транзакций. Другие условия сделки не разглашаются.

Также отмечается, что цифровой гигант рассматривает использование сервиса Coinbase Prime для хранения криптовалюты и проведения сделок в ней.

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