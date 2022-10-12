spot_img
12 октября, 2022
spot_img
ДомойAVVRMeta представила профессиональную VR-гарнитуру Quest Pro за 1499 долларов

Meta представила профессиональную VR-гарнитуру Quest Pro за 1499 долларов

Meta Quest Pro

На мероприятии Meta Connect 2022 глава компании Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) представил профессиональную гарнитуру виртуальной реальности Quest Pro. Это самая продвинутая VR-гарнитура, которая когда-либо выпускалась компанией.

Meta Quest Pro

Главное отличие от Oculus Quest 2 – это набор из четырех камер, который позволит отслеживать движение глаз и распознавать эмоции человека, в том числе для передачи виртуальным аватарам. Кроме того, внешние камеры снимают не в черно-белом режиме, а в цветном — это необходимо для того, чтобы оставаться в реальности, не снимая гарнитуру.

Meta Quest Pro

Аппаратной основой Quest Pro стал микропроцессор Qualcomm Snapdragon XR2 Plus, который на 50% быстрее по сравнению с XR2 в Quest 2. Гарнитура оснащена 12 Gb оперативной и 256 Gb встроенной памяти. Для сравнения, у Quest 2 — 6 Gb ОЗУ.

Meta Quest Pro

В конструкции предусмотрены два дисплея с поддержкой разрешения 1920 × 1800 пикселей каждый. Отмечается использование новой оптики. Утверждается, что за счет обновленной конструкции контрастность изображения увеличилась на 75%. Время автономной работы составляет полтора-два часа (по сравнению с Quest 2 уменьшилось).

Цена VR-гарнитуры Meta Quest Pro в США – 1499 долларов. Продажи начнутся уже 25 октября. В Европе цена новинки составила 1800 евро.

В дополнение к гарнитуре компания представила обновленные контроллеры. Они получили немного другой дизайн, в каждый контроллер Quest Pro встроено по три камеры, а также по мобильному процессору Snapdragon 662.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяGoogle представил первые в мире ноутбуки на Chrome OS для облачных игр
Следующая статьяGoogle начнет принимать оплату за облачные сервисы в криптовалюте
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,170ФанатыМне нравится
999ЧитателиЧитать
3,131ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»