Meta представила профессиональную VR-гарнитуру Quest Pro за 1499 долларов

На мероприятии Meta Connect 2022 глава компании Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) представил профессиональную гарнитуру виртуальной реальности Quest Pro. Это самая продвинутая VR-гарнитура, которая когда-либо выпускалась компанией.

Главное отличие от Oculus Quest 2 – это набор из четырех камер, который позволит отслеживать движение глаз и распознавать эмоции человека, в том числе для передачи виртуальным аватарам. Кроме того, внешние камеры снимают не в черно-белом режиме, а в цветном — это необходимо для того, чтобы оставаться в реальности, не снимая гарнитуру.

Аппаратной основой Quest Pro стал микропроцессор Qualcomm Snapdragon XR2 Plus, который на 50% быстрее по сравнению с XR2 в Quest 2. Гарнитура оснащена 12 Gb оперативной и 256 Gb встроенной памяти. Для сравнения, у Quest 2 — 6 Gb ОЗУ.

В конструкции предусмотрены два дисплея с поддержкой разрешения 1920 × 1800 пикселей каждый. Отмечается использование новой оптики. Утверждается, что за счет обновленной конструкции контрастность изображения увеличилась на 75%. Время автономной работы составляет полтора-два часа (по сравнению с Quest 2 уменьшилось).

Цена VR-гарнитуры Meta Quest Pro в США – 1499 долларов. Продажи начнутся уже 25 октября. В Европе цена новинки составила 1800 евро.

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В дополнение к гарнитуре компания представила обновленные контроллеры. Они получили немного другой дизайн, в каждый контроллер Quest Pro встроено по три камеры, а также по мобильному процессору Snapdragon 662.

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