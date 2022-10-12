Военные США внесли крупнейшего в мире производителя дронов DJI в черный список

Министерство обороны США внесло в черный список крупнейшего в мире производителя дронов DJI Technology. Главная причина такого решения – тесные связи компании с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). В Пентагоне считают, что коммуникация компании с НОАК может представлять существенную угрозу американским интересам.

«Мы намерены противодействовать стратегии слияния военных и гражданских компаний КНР, которая поддерживает цели модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) путем обеспечения ее доступа к передовым технологиям и опыту, которые приобретаются и разрабатываются гражданскими компаниями, университетами и исследовательскими программами КНР», — заявляет Министерство обороны США.

Кроме DJI, в санкционный список попали еще 7 китайских компаний, включая производителя беспилотных летательных аппаратов BGI Genomics. С компаниями, внесенными в санкционный список, ограничиваются торговые и другие деловые операции США, включая инвестирование средств в их развитие.

«DJI стоит особняком как единственная компания-производитель дронов, которая четко осуждает и активно препятствует военному использованию своей продукции, включая приостановку всех деловых операций в России и Украине, чтобы попытаться оградить наши дроны от конфликта в этих странах. Компания DJI не попадает ни под одну из категорий, установленных законом для включения в этот черный список. Наша компания не является военной ни в Китае, ни в США, ни где-либо еще. DJI никогда не разрабатывала и не производила оборудование военного назначения, а также никогда не продвигала и не продавала свою продукцию для военного использования в какой-либо стране. Вместо этого мы всегда разрабатывали продукты для пользы общества и спасения жизней», — DJI прокомментировала свое включение в черный список военными США.

Отметим что еще в 2020 году компания была внесена в «черный экономический список», что лишило ее возможности вести бизнес с американскими компаниями.

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