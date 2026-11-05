Siri AI теперь может полноценно управлять сторонними приложениями

Обновление iOS 27.3 принесло радикальное улучшение для голосового ассистента Siri, наделив его способностью полноценно управлять сторонними приложениями. Согласно официальному анонсу на сайте Apple Developer, компания открыла доступ к предварительной версии системы для разработчиков, которые теперь могут внедрять глубокую интеграцию с ИИ-помощником в свои продукты.

Главным нововведением стала функция «Навыки приложений» (App skills), позволяющая объединять цепочки сложных операций в единые действия. Теперь Siri не просто выполняет изолированные команды, а понимает контекст, умеет считывать информацию прямо с экрана смартфона и безопасно обращается к личным данным пользователя для решения повседневных задач.

Новый уровень интеграции стирает границы между операционной системой и сторонним софтом. Пользователю больше не нужно специально называть конкретное приложение, если оно уже открыто на экране или если диалог с Siri изначально ведется в его контексте. Ярким примером автоматизации стал процесс заказа такси: теперь можно вызвать машину через сторонний сервис, отслеживать поездку в реальном времени, а затем изменить точку подачи простой естественной фразой: «Siri, поменяй адрес посадки на новый». Раньше разработчики стороннего софта были жестко ограничены в подобных сценариях, но теперь их возможности практически сравнялись со встроенными утилитами Apple.

Параллельно Apple существенно прокачала возможности Siri и в собственных сервисах. Масштабное обновление затронуло «Календарь», «Файлы», Finder, «Дневник», «Почта», «Карты», «Сообщения», «Музыка», «Заметки», «Фото», «Просмотр», «Напоминания», Safari, «Команды» и «Погода». Благодаря этому пользователи могут отдавать комплексные и нестандартные команды — например, попросить Siri найти кофейню, которую они посещали на прошлой неделе, или автоматически отправить в архив все файлы, не открывавшиеся больше года. При этом система осталась максимально прозрачной для пользователя: в любой момент у голосового ассистента можно напрямую уточнить, какие именно действия он способен выполнить в открытом на данный момент приложении.