Motorola выпустила smart-часы Moto Watch 2 Fit с ярким gOLED-экраном и технологиями Polar

Компания Motorola представила новые smart-часы Moto Watch 2 Fit, которые выводят заботу о здоровье и фитнес-трекинг на профессиональный уровень благодаря интеграции алгоритмов легендарного бренда Polar. Главной отличительной чертой гаджета стало внедрение продвинутых спортивных технологий, которые ранее не применялись в линейке устройств бренда. Часы не просто фиксируют показатели, а выступают в роли персонального спортивного аналитика: они рассчитывают индекс эффективности бега Running Index на основе пульса и темпа, детально анализируют распределение нагрузок, измеряют расход энергии и даже определяют примерное соотношение жиров, белков и углеводов, затраченных организмом во время тренировки. Для повседневной мотивации система автоматически формирует индивидуальные цели и рассчитывает персональный индекс активности, опираясь на профиль и реальные показатели пользователя.

Возможности мониторинга выходят далеко за пределы стандартных тренировок, охватывая более 100 спортивных режимов с функцией автоматического распознавания активности. Точную геопозицию и детальную запись маршрутов на открытом воздухе обеспечивает современный двухдиапазонный GPS-модуль, который стабильно держит связь даже в условиях плотной городской застройки. После завершения физических нагрузок гаджет помогает организму правильно восстановиться, отслеживая фазы сна с помощью технологии Sleep Plus Stages и оценивая уровень ночной регенерации вегетативной нервной системы через алгоритм Nightly Recharge. В арсенал встроенных сенсоров также вошли классический пульсометр, датчик уровня кислорода в крови (SpO2), система постоянного мониторинга стресса и дыхательные упражнения Serene для быстрой релаксации. Важным дополнением для женской аудитории стал встроенный календарь менструальных циклов, который теперь интегрирован непосредственно в фирменное приложение Moto Watch без необходимости использовать сторонний софт.

Внешнее исполнение Moto Watch 2 Fit гармонично сочетает в себе премиальный стиль и высокую прочность. Большой прямоугольный 1,85-дюймовый gOLED-экран получил ультратонкие рамки толщиной 2 мм и пиковую яркость до 1500 нит, что гарантирует идеальную читаемость информации под прямыми солнечными лучами. Дисплей защищен от царапин и случайных ударов закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Основой конструкции часов стал легкий алюминиевый корпус с плоскими гранями и физической кнопкой управления.

Благодаря встроенным динамику и микрофону часы позволяют принимать телефонные звонки по Bluetooth прямо с запястья, не доставая смартфон из кармана. В будущих обновлениях прошивки разработчики обещают активировать поддержку фирменного ИИ-помощника Motorola Qira, который будет откликаться на голосовую команду и помогать пользователю во время тренировок в связке с совместимым смартфоном. Одним из главных козырей новинки стала ее выдающаяся автономность, достигающая 12 дней работы на одном заряде при умеренном использовании. Корпус часов надежно защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и 5ATM, благодаря чему с ними можно спокойно плавать в бассейне.

Модель, которая на ряде рынков выйдет под альтернативным названием Moto Watch Fit 27, поступит в продажу в ближайшие недели в некоторых странах Европы, Америки и Азии по стартовой цене €119. На выбор пользователям предлагается силиконовый ремешок в трех эксклюзивных расцветках от Pantone: синей (Stratified Sea), мятно-зеленой (Pigeon) и нежно-розовой (Ballerina).