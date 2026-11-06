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Сотрудники AzInTelecom посадили 300 деревьев в Агдаме

ООО «AzInTelecom», входящее в состав AZCON Holding, провело акцию по посадке деревьев, посвящённую шестой годовщине Дня Победы, отмечаемого 8 ноября.

Акция прошла в селе Сарыджалы освобождённого от оккупации Агдамского района. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших за Родину. В рамках инициативы сотрудники «AzInTelecom» посадили 300 деревьев и провели их первичный полив.

Акция была проведена при поддержке Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах и общественного объединения «Qayıdış könüllüləri».

Акция была организована в рамках Первой государственной программы «Великое возвращение» с целью содействия восстановлению экологической среды и расширению зелёных насаждений на освобождённых от оккупации территориях.

ООО «AzInTelecom» продолжит реализацию инициатив в рамках корпоративной социальной ответственности, направленных на охрану окружающей среды и содействие устойчивому развитию.

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