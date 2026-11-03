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Социальный проект Azercell «Офлайн женщины» завоевал пять наград на двух международных фестивалях

Azercell

Социальный проект Azercell «Офлайн женщины» продолжает получать международное признание. Инициатива, направленная на поддержку женщин, подвергшихся или находящихся под угрозой насилия, завоевала одну золотую и две серебряные награды на Ташкентском рекламном фестивале TAF!26. Ещё две награды — серебряную и бронзовую — проект получил на международном фестивале креативности Ad Black Sea, который прошёл в Батуми.

На TAF!26 проект был удостоен золота в номинации «Лучшая кампания социального воздействия» в категории «Социальные и КСО-кампании». Кроме того, инициатива получила серебряные награды в номинациях «Лучшая креативная стратегия» в категории «Креативность и мастерство исполнения» и «Лучшая интегрированная медиакомпания» в категории «Медиакомпании».

TAF!26 объединил представителей бизнеса, маркетинга и креативной индустрии региона. В фестивале приняли участие более 2 000 человек и свыше 70 местных и международных экспертов. На конкурс было представлено 483 проекта в 35 номинациях.

На фестивале Ad Black Sea проект «Офлайн женщины» был отмечен за социальную значимость и креативное воплощение. Инициатива получила серебряную награду в категории «Цели устойчивого развития / Люди» и бронзовую — в категории «Кинематографическое искусство / Режиссура». В этом году на конкурс фестиваля было представлено более 400 работ из разных стран.

«Офлайн женщины» — цифровая платформа, предоставляющая женщинам доступ к правовой и практической информации о противодействии насилию, а также к сведениям о доступных механизмах помощи. Одним из важных преимуществ проекта является принцип максимальной доступности — абоненты Azercell могут воспользоваться платформой oflaynqadinlar.az и получить необходимую информацию даже при отсутствии активного интернет-пакета или средств на балансе.

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