Apple отчиталась о выручке в $114,5 млрд. благодаря рекордным продажам iPhone 18 Pro

Корпорация Apple отчиталась о рекордных финансовых результатах за четвертый квартал 2026 года, продемонстрировав совокупную выручку в размере $114,5 млрд., что на 12% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Главным драйвером роста традиционно выступило мобильное направление, принесшее компании $57,58 млрд. благодаря скачку продаж смартфонов на 17%. Столь внушительных успехов производителю удалось достичь вопреки отсутствию в осенней линейке актуальной базовой модели. Решающую роль сыграл сентябрьский дебют флагманского семейства iPhone 18, которое в этом цикле состояло исключительно из премиальных и дорогих версий Pro и Pro Max. Дополнительную поддержку доходам оказал высокий спрос на устройства прошлых поколений, стоимость которых компания планомерно повысила. При этом показатели предзаказов новейшего iPhone Duo в текущий отчетный период, охватывающий трехмесячный отрезок с июля по сентябрь, войти еще не успели.

Вынужденное удорожание электроники и дефицит полупроводников внесли свои коррективы в операционную деятельность технологического гиганта. Повышение цен на устройства оказалось напрямую связано со сбоями в глобальных цепочках поставок и резким удорожанием микросхем памяти. Из-за острой нехватки ключевых компонентов стартовый тираж первого складного смартфона от Apple оказался сильно ограниченным, в результате чего сроки доставки для многих покупателей растянулись на первую половину 2027 года. Тем не менее, другие продуктовые категории компании показали уверенную динамику: продажи персональных компьютеров линейки Mac взлетели на 24%, обеспечив приток $10,79 млрд. Стабильно сильные результаты продемонстрировало и подразделение сервисов, куда входят цифровые подписки и комиссии магазина App Store, заработавшее для корпорации $31,57 млрд. Единственной просевшей категорией оказались планшеты iPad, чей объем продаж сократился на 10%, опустившись до отметки в $6,24 млрд.