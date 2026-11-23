Обозреватель Bloomberg Марк Гурман поделился новыми подробностями о сроках выхода и характеристиках будущих доступных устройств Apple, включая MacBook Neo второго поколения, а также смартфоны iPhone 18 и iPhone 18e. По уточненным данным инсайдера, презентацию этих новинок стоит ожидать в феврале или марте 2027 года — ранее журналист называл более размытые сроки, ограничиваясь «первой половиной года».

Обновленный MacBook Neo должен получить производительный чип A19 Pro и 12 Gb оперативной памяти. Кроме того, модель выйдет в свежих расцветках, а сама Apple, по данным других источников, планирует вдвое увеличить объемы производства ноутбука по сравнению с актуальным первым поколением. Комментируя дизайн устройства, Марк Гурман отметил, что слышал о намерении компании регулярно освежать цветовую палитру MacBook Neo, и предположил, что эта тенденция может начаться уже с первого крупного обновления линейки.

Хотя точная дата релиза в Bloomberg пока неизвестна, основным ориентиром для запуска служит цикл разработки обновлений macOS и iOS 27.4 — именно под управлением этих версий операционных систем должны дебютировать новые бюджетные гаджеты. Помимо MacBook Neo и линейки iPhone, в этот же период ожидается выход базового iPad на базе процессора A19 и обновленного MacBook Air.

Также на первую половину 2027 года Apple готовит к выпуску iPhone Air второго поколения, а еще новые планшеты iPad Air и iPad Pro с OLED-дисплеями. Впрочем, по словам Гурмана, релиз этих старших моделей, вероятнее всего, задержится относительно весенней волны бюджетных новинок.