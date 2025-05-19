Huawei представила MateBook Fold — ноутбук со складным экраном на HarmonyOS

Компания Huawei провела в Китае большую презентацию, на которой представила ряд устройств на HarmonyOS. Главным анонсом стал ноутбук со складным дисплеем — MateBook Fold Ultimate Design. Устройство полностью интегрировано в экосистему Huawei, включая поддержку инструментов разработки HarmonyOS для разработчиков.

Huawei MateBook Fold получил крупный 18-дюймовый экран, занимающий всю площадь внутренней стороны корпуса. Это двухслойная OLED-панель с разрешением 3296х2472 пикселей, поддержкой технологии LTPO и пиковой яркостью до 1600 нит. ШИМ-регулировка составляет 1440 Hz. Компания заявляет, что это самая большая в мире двухслойная OLED-панель. Дисплей отличается поддержкой широкой цветовой гаммы P3 и режимов HDR Vivid и HDR с контрастностью 2 000 000:1. По заявлению производителя, это первый коммерческий дисплей с адаптивной частотой обновления и самым низким энергопотреблением в своём классе.

Дисплей использует подложку из углеродного волокна для повышения ударопрочности и самый большой шарнир в индустрии длиной 285 мм, с помощью которого можно фиксировать наклон экрана под разными углами (от 30 до 150 градусов). В полностью раскрытом виде соотношение сторон составляет 4:3, в режиме ноутбука соотношение сторон каждой 13-дюймовой половины (2472×1648 пикселей) равняется 3:2. Отсутствие физической клавиатуры частично компенсировали мощным линейным вибромотором, имитирующим нажатия клавиш.

О процессоре производитель ничего не сообщил, вероятно, что это фирменный ARM-чип серии Kirin. Объем оперативной памяти составляет 32 Gb, емкость SSD — 1 или 2 Tb. Для эффективного охлаждения в устройстве применяются два вентилятора и сверхтонкая система охлаждения с испарительной камерой.

Емкость аккумулятора — 74,69 Втч (6400 мАч при 11,67 В), поддерживается зарядка 140 Вт и реверсивная 66 Вт. Также MateBook Fold оснащен двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-C, стереосистемой из шести динамиков, есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Габариты составляют 193,7×288,5×14,9 мм (в сложенном виде); 288,5×382,5×7,3 мм (в разложенном виде). Вес ноутбука составляет 1,16 кг. Задняя поверхность ноутбука отделана кожей и металлом, а также оснащена встроенной подставкой с плавным механизмом открытия.

Цена Huawei MateBook Fold Ultimate Design в версии 32 Gb/1 Tb составляет примерно $3328, вариант на 32 Gb/2 Tb – около $3744. Ноутбук поступит в продажу в Китае 6 июня в трех расцветках корпуса. О доступности устройства за пределами Китая информации пока нет.