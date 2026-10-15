В WhatsApp теперь можно подключаться к звонкам без регистрации и установки мессенджера

WhatsApp получил обновление, которое позволяет подключаться к голосовым и видеозвонкам пользователям без аккаунта в мессенджере и установленного приложения. Для участия в беседе приглашенным гостям достаточно просто открыть присланную ссылку в браузере на своем компьютере. Все такие вызовы полностью бесплатны, защищены сквозным шифрованием и поддерживают одновременное подключение до 32 человек без каких-либо ограничений по времени.

Разработчики уделили особое внимание вопросам конфиденциальности и контроля со стороны организатора. Сторонние пользователи не заходят в звонок напрямую, а попадают в виртуальную комнату ожидания, откуда их должен одобрить создатель беседы. В целях безопасности гости не видят телефонные номера других участников, не могут писать в чат и самостоятельно добавлять новых людей, а организатор имеет право в любой момент удалить их из звонка. При этом приглашенные пользователи не урезаны в базовых возможностях — им доступны трансляция экрана, отправка реакций-эмодзи и функция поднятия руки для запроса слова.

Процесс создания ссылки максимально прост: пользователю WhatsApp нужно перейти во вкладку «Звонки», нажать на значок «+» и создать приглашение, которое затем можно переслать в любой другой сервис. Кроме того, до конца года компания планирует интегрировать эту функцию с календарями Google и Outlook, что позволит планировать онлайн-встречи и создавать ссылки прямо из рабочего расписания.