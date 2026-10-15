Ретро-шутер Warhammer 40,000: Boltgun 2 вышел на ПК и консолях

Warhammer 40,000: Boltgun 2 от студии Auroch Digital и издательства Focus Entertainment вышла на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Игра является прямым продолжения шутера 2023 года.

Ключевой особенностью сиквела стала возможность пройти сюжетную кампанию не только за Ультрамарина Малум Каэдо, героя первой части, но и за Сестру Битвы по имени Нира Вейрат. Каждый персонаж получил собственную нелинейную кампанию.

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Главным злодеем выступает Вашторр Аркифейн — могущественный полубог Хаоса, покровитель демонических кузниц, безумных инженеров и механизмов. По сюжету игры герои отправляются в изолированную звездную систему из-за сообщений о резко возросшей активности Хаоса. По прибытии их космический корабль сразу же уничтожают силы противника, а Ультрамарин Малум Каэдо и Сестра Битвы Нира Вейрат оказываются втянуты в полномасштабную войну на выживание.

Warhammer 40,000: Boltgun 2 получила около 30 уровней, расширенный арсенал (включает арбалет и огнемет в дополнение к классическому болтерному оружию), новую вражескую фракцию сил Слаанеш, а также музыкальное сопровождение от композитора Мика Гордона. На агрегаторе Metacritic игра получила 81 балл из 100.

Базовая стоимость игры на всех основных платформах составляет $24,99. Благодаря региональным ценам в некоторых сервисах игра стоит значительно дешевле. Цена в регионе СНГ — $12,49.