QNAP представила новые управляемые коммутаторы серии QSW 2000 Lite, позволяющие малому и среднему бизнесу перейти на высокоскоростные сети 10GbE

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для хранения данных, сетевой инфраструктуры и защиты информации, представила две новые модели серии управляемых коммутаторов QSW-L2110 Lite: QSW-L2110-10T с медными портами 10G Base-T и QSW-L2110-2S8T с оптическими портами восходящего подключения 10G SFP+. Обе модели предназначены для малого и среднего бизнеса, творческих студий и опытных пользователей. Сочетание интерфейсов 2.5GbE и 10GbE позволяет модернизировать высокоскоростную сетевую инфраструктуру с оптимальными затратами.

Гибкая архитектура 2.5GbE + 10GbE для высокоскоростного подключения

По мере перехода компаний на высокоскоростные точки доступа Wi-Fi 6/6E/7 и внедрения производительных сетевых хранилищ NAS пропускная способность проводной сети, объединяющей устройства, приобретает всё большее значение. Коммутаторы серии QSW-L2110 оснащены портами 2.5GbE Base-T, совместимыми с существующей кабельной инфраструктурой Cat 5e и Cat 6, что позволяет значительно повысить скорость подключения конечных устройств.

Две модели предлагают различные варианты подключения в зависимости от требований сетевой инфраструктуры:

QSW-L2110-10T — два порта 10GbE Base-T (RJ45) и восемь портов 2.5GbE Base-T. Модель подходит для сетей на основе медных кабелей и позволяет напрямую подключать серверы и рабочие станции.

QSW-L2110-2S8T — два оптических порта 10GbE SFP+ и восемь портов 2.5GbE Base-T. Модель предназначена для организации соединений на больших расстояниях и каскадного подключения коммутаторов к ядру сети.

Эффективность управляемых коммутаторов Lite: гибкое управление без лишней сложности

IТ-специалисты малых и средних предприятий нередко сталкиваются с ограниченными возможностями неуправляемых коммутаторов и излишней сложностью устройств уровня L2. Серия QSW-L2110 призвана устранить этот компромисс благодаря концепции Lite Managed и интуитивно понятному веб-интерфейсу QSS. С его помощью администраторы могут настраивать виртуальные локальные сети VLAN для сегментации трафика, определять приоритеты передачи данных с помощью QoS и объединять каналы связи посредством LACP.

«Серия QSW-L2110 снижает порог входа в высокоскоростные сети, — отметил Рональд Сюй (Ronald Hsu), менеджер по продуктам QNAP. — Объединяя пропускную способность 10GbE с упрощёнными инструментами управления, мы помогаем создавать стабильную сетевую инфраструктуру без сложных протоколов. Это позволяет направлять ИТ-бюджеты непосредственно на повышение эффективности работы».

Бесшумная работа и энергоэффективность для офисов

Серия QSW-L2110 разработана с учётом потребностей небольших офисов и домашних студий. Безвентиляторная конструкция обеспечивает бесшумную работу даже при высокой нагрузке, не создавая акустических помех в повседневной рабочей среде.

Кроме того, коммутаторы поддерживают технологию Energy Efficient Ethernet (EEE) в соответствии со стандартом IEEE 802.3az. Она позволяет снизить энергопотребление и эксплуатационные расходы, сохраняя высокую скорость сетевого подключения.

Оформить заявку на приобретение коммутаторов серии QSW-M5218 можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Цена устройств с гарантией на 2 года на условиях MSRP составляет: QSW-L2110-2S8T — 269 AZN, QSW-L2110-10T — 379 AZN.