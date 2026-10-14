При поддержке Azercell в Баку пройдет AWS Agentic Football Cup — виртуальный футбольный турнир между командами под управлением ИИ

17 октября в Баку состоится AWS Agentic Football Cup, организованный AWS User Group Baku при поддержке Azercell. В рамках турнира участники создадут футбольные команды под управлением искусственного интеллекта, разработают игровые стратегии и проверят их в виртуальных матчах. Такой формат позволит получить практический опыт работы с ИИ-агентами и облачными технологиями.

Турнир отличается от традиционных технологических мероприятий. Каждая футбольная команда будет состоять из пяти виртуальных игроков, управляемых отдельными ИИ-агентами — программами, способными анализировать игровую ситуацию и самостоятельно принимать решения. Участники разработают алгоритмы поведения игроков, определят тактику команды и разместят подготовленные программы на облачной платформе Amazon Web Services (AWS).

Во время матчей виртуальные футболисты будут действовать автономно, без вмешательства человека. ИИ-агенты будут выбирать позиции на поле, выполнять передачи, выстраивать оборону и атаку, наносить удары по воротам. Анализируя результаты игр, участники смогут совершенствовать программы и стратегии своих команд.

Присоединиться к турниру можно индивидуально или в составе команды. Регистрация открыта на платформе Meetup.

Турнир станет эффективной площадкой для обмена опытом и развития практических навыков студентов, инженеров и начинающих разработчиков. Поддерживая инициативу, Azercell способствует развитию знаний и навыков в области искусственного интеллекта, практическому применению облачных технологий и укреплению технологического сообщества Азербайджана.