HP EliteBoard G2a — мини-ПК на базе AMD Ryzen AI Pro 400, встроенный в клавиатуру

Компания HP представила EliteBoard G2a — полноценный мини-ПК второго поколения, встроенный прямо в корпус клавиатуры. Устройство оснащено процессорами AMD Ryzen AI Pro 400. Модель пришла на смену EliteBoard G1a на базе чипов Ryzen AI 300.

HP EliteBoard G2a предлагается с двумя вариантами процессоров серии Gorgon Point. Базовая конфигурация оснащена Ryzen AI 5 Pro 435 (6 ядер, 12 потоков) и встроенной графикой Radeon 840M. Более производительная модель получила Ryzen AI 7 Pro 450 (8 ядер, 16 потоков) и встроенную графику Radeon 860M. Оба чипа оснащены нейронным процессором (NPU) с производительностью 50 TOPS для локальных ИИ-задач. Предусмотрено до 32 Gb ОЗУ и SSD на 512 Gb. При этом модули оперативной памяти и SSD можно заменить.

Верхнюю панель занимает полноразмерная клавиатура с подсветкой, низкопрофильными клавишными колпачками, функциональным рядом и отдельной кнопкой Copilot. Для подключения предусмотрены порт USB4 (до 40 Гбит/с), порт USB-C (10 Гбит/с), а также модули беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. При этом разъемы USB-A и LAN отсутствуют. HP предлагает опциональный встроенный аккумулятор емкостью 32 Вт·ч, а питание от сети осуществляется через адаптер USB-C мощностью 65 Вт. Компьютер подключается к внешнему дисплею через интерфейс USB4 и поставляется с несъемным или отсоединяемым кабелем USB-C. Габариты устройства составляют 358,1 × 118,7 × 17,9 мм, а вес — около 670 гр.

В США цены на HP EliteBoard G2a начинаются от $3028 за версию с процессором Ryzen AI 5 Pro 435 и 16/512 Gb памяти. Вариант со съемным кабелем в той же конфигурации стоит $3053. Версия с процессором Ryzen AI 7 Pro 450 и 32/512 Gb оценивается в $4167 или $4191 в зависимости от типа кабеля. Компьютер уже доступен для заказа в США и Великобритании.