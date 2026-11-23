Nar предлагает абонентам не только выгодные услуги мобильной связи, но и дарит ценные призы. Компания запускает новую игровую платформу – Игровой центр Nar. Пользователи, вошедшие в топ-30 ежедневного рейтинга по итогам игр на платформе, ежедневно получают возможность выиграть бонус в размере 1 ГБ интернета, а победитель еженедельного рейтинга сможет выиграть новый смартфон. Кроме того, пользователи могут обменивать накопленные баллы на интернет-бонусы и получать дополнительные 1 ГБ интернета при подключении игровой подписки.

Перейти в Игровой центр Nar можно через специальный баннер на главной странице приложения Nar+. На платформе доступны три игры: «Nar Ball», «Fürsəti tut» и «Space Ball». За каждые 2000 баллов, набранных во время игры, пользователь получает бонус в размере 700 МБ интернета. Баллы накапливаются в течение 30 дней и обнуляются по окончании подписки.

Первые 7 дней услуга предоставляется бесплатно, при этом ежедневные призы можно выигрывать и в течение пробного периода. Срок действия бонусов составляет 7 дней, а ежемесячная плата за подписку – 1,77 AZN. Подробная информация: nar.az