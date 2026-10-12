Представлен флагманский смартфон OnePlus 16

В Китае состоялась презентация нового флагманского смартфона OnePlus 16, который ориентирован прежде всего на любителей мобильных игр. Аппарат получил сверхплавный экран, мощный процессор и емкий аккумулятор. Дизайн, относительно предыдущего OnePlus 15, не изменился, все новшества внутри смартфона.

OnePlus 16 получил 10-битный 6,78-дюймовый OLED-дисплей BOE X4 с разрешением 2771х1272 пикселя (450 ppi) и защитным стеклом Crystal Shield Glass. Частота обновления достигает 165 Hz (в системе и в приложениях) и 185 Hz (в поддерживаемых играх). Максимальная яркость составляет 2000 нит, частота ШИМ-регулировки — 3840 Hz. Есть поддержка DC-Dimming, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, обеспечивается 100% DCI-P3. Экран окружен рамками шириной всего 1,15 мм.

Аппаратной основой смартфона стал топовый 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, за графику отвечает Adreno 850. Также смартфон получил игровой движок Wind Chaser Game Kernel. Предусмотрена оперативная память LPDDR5X Ultra и накопители стандарта UFS 4.1. По словам производителя, в AnTuTu OnePlus 16 набирает 5 633 288 баллов.

Основная камера тройная, в нее входит главный датчик на 200 Мп (ISOCELL HPE, 1/1.4″, f/1.6, ЭФР 23 мм, OIS), сверхширокоугольный модуль на 50 Мп (OmniVision OV50D, 1/2.88″, f/2.0, ЭФР 16 мм, угол захвата 116 гр., автофокус) и перископный объектив на 50 Мп (IMX882, 1/1.95″, W-образная оптика, f/2.6, ЭФР 73 мм, оптический зум 3х, OIS). Камера может снимать видео 8K@30 fps. Разрешение фронтальной камеры тоже составляет 50 Мп (f/2.4, ЭФР 21 мм, автофокус, запись видео 4К@60/30fps). За обработку снимков отвечает движок OPPO Lumo.

OnePlus 16 получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 9000 мА·ч — самый емкий в истории флагманов компании. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная на 50 Вт, а также обратная проводная зарядка на 27 Вт. Предусмотрена функция сквозного питания, позволяющая питать смартфон в обход аккумулятора. Также в оснащение устройства входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, трехдиапазонный GPS, NFC, ИК-пульт, два слота для nanoSIM-карт, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, равнозначные стереодинамики с настройкой Master, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, новый улучшенный линейный вибромотор и полная защита IP66/68/69/69K. Работает аппарат на базе Android 17 с оболочкой ColorOS 17.

Смартфон выполнен в корпусе с алюминиевой рамой и разными материалами задней панели (стеклопластик у песочно-оранжевой версии и стекло у серебряной/черной). В серебряной версии предусмотрена декоративная подсветка, которая может оповещать о звонках, сообщениях и игровых событиях. Габариты и вес: 161,42 x 76,67 x 8,55/ 8,45/8,50 мм (серебряный/оранжевый/черный), 217 гр./220 гр. (оранжевый/прочие).

Цены на OnePlus 16: 12/256 Gb — $895, 12/512 Gb — $1015, 16/512 Gb – $1120, 16 Gb/1 Tb — $1270. Продажи в Китае стартуют завтра, 13 октября. О доступности глобальной версии пока не сообщается.